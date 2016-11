Micha Wertheim als acteur te zien in Adam-EVA

ANP Micha Wertheim als acteur te zien in Adam-EVA

AMSTERDAM - Cabaretier Micha Wertheim is komende zondag in de serie A'dam-E.V.A. te zien als acteur. Hij speelt een bedrijfspsycholoog bij de brandweer. Het is de eerste maal dat Wertheim in een significante rol in een serie te zien is; eerder speelde hij wel een cameo als klokkenluider in het Sinterklaasjournaal.

Door ANP - 18-11-2016, 7:37 (Update 18-11-2016, 7:37)

Dat hebben de makers vrijdag bekendgemaakt. Regisseur Norbert ter Hall regisseerde een aantal theaterprogramma's van de veelgeprezen cabaretier en wist hem te overtuigen de rol aan te nemen. “Ik wist zeker dat ik hem wilde hebben, maar ik heb hem eerst een screentest moeten laten doen om hém ervan te overtuigen dat het een goed idee was”, vertelt Ter Hall. “Hij was na het draaien nog steeds zo bang dat hij het verpest had, dat hij bij wijze van excuus de hele crew een vrijkaartje aanbood voor zijn theaterprogramma.”

Ter Hall voegt daar aan toe dat dat niet nodig was. "Ik ben ontzettend blij met zijn bijdrage aan de serie.” Ook scenarist Robert Alberdingk Thijm is in de aflevering van zondag trouwens in een cameo te zien.

A'dam-E.V.A. gaat over verbindingen die mensen in het moderne leven met elkaar aangaan. De hoofdpersonages zijn Adam en Eva (Luijkx en Eva van de Wijdeven), die in het tweede seizoen proberen te wennen aan hun rol als ouders. In reeks 3 gaan ook het homokoppel Harm-Jan en Jerom (Rick Paul van Mulligen en Rutger Remkes) proberen vaders te worden en starten zij de zoektocht naar een draagmoeder.