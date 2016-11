Waylon verrast met onaangekondigd album Seeds

AMSTERDAM - Waylon zorgt voor een verrassing door vrijdag onaangekondigd zijn nieuwe album Seeds uit te brengen. Het is het vierde album van de zanger die op 24 en 25 november optreedt in een uitverkocht Ahoy.

Door ANP - 18-11-2016, 8:34 (Update 18-11-2016, 8:34)

Op het album Seeds staan acht nummers, waarvan hij een aantal de afgelopen maanden ten gehore bracht in RTL Late Night. Daar bouwde hij met verschillende muziekgenres aan de muzikale stamboom van de popmuziek.

Waylon laat maandelijks in de talkshow zien en vooral horen waar de verschillende genres vandaan komen en hoe alles in elkaar grijpt. In de talkshow van Humberto Tan bracht Waylon sinds eind april odes aan zijn grote liefdes country, jazz, soul, rock, blues en rock-’n-roll. Telkens speelde hij een zelfgeschreven song uit de genres die hem zo hebben geïnspireerd.

Disco

Onlangs dook Waylon in het geheim de Red Bull Studios in Amsterdam in om de acht songs op te nemen. Vrijdagavond is Waylon wederom te gast bij Humberto, dit keer om een ode te brengen aan het genre disco aan de hand van de release van zijn disconummer Our Song.

De andere titels op het album luiden: Jailbird, Careful Lovin’ You, Between The Two of Us (feat. Ruben Hein), Nashville Boogie (feat. The Ragtime Wranglers), Walking on A Straight Line, Outlaw Shoes. Het titelnummer Seeds is een reggaenummer dat Waylon volgende maand op 15 december zingt in RTL Late Night.

Het album Seeds is de opvolger van Heaven After Midnight, dat Waylon in 2014 uitbracht.