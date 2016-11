Metallica maakt zich weer boos

LOS ANGELES - Ze zijn inmiddels al over de vijftig, maar dat weerhoudt ze er niet van om nog een keer hun woede te delen met de rest van de wereld. Metallica komt vrijdag met een nieuw album, Hardwired... to Self-Destruct. Het is hun eerste studioplaat in acht jaar.

Door ANP - 18-11-2016, 10:48 (Update 18-11-2016, 10:48)

De dubbel-cd telt twaalf nummers en duurt 80 minuten. Voor elk lied is een videoclip gemaakt. Het album gaat over vernietiging, zoals de meeste nummers van Metallica. Zelfvernietiging bijvoorbeeld. Neem het nummer Moth into Flame, over de gevaren van roem. Zanger James Hetfield kreeg de inspiratie na het zien van een documentaire over Amy Winehouse. Hij noemt haar in het lied een ''blacked out pop queen'', die verleid werd door de moordenaar die roem is, in een spiraal van drank en drugs terechtkwam en door de publiciteit ten onder ging voor het oog van de wereld.

Het titelnummer Hardwired gaat ook over vernietiging, maar dan van de mensheid: ''Once upon a planet burning. Once upon a flame. Once upon a fear returning. All in vain. Do you feel that hope is fading? Do you comprehend? Do you feel it terminating? In the end.'' Die naderende ondergang komt doordat de mens wordt vervangen door machines, zoals Hetfield zingt in Spit out the bone: ''Long live machine. The future supreme. Man overthrown. Spit out the bone.'' En volgens het nummer ManUNkind komt dat door hebzucht, die ons heeft weggevoerd uit het Hof van Eden.

Recensies

In Dream no more zingt de band over het monster Cthulhu, dat de aarde vernietigt. Metallica maakte eerder de nummers Call of Ktulu (1984) en The thing that should not be (1986) over hem.

De eerste recensies zijn wisselend. The Telegraph noemt het ''zo'n album dat je zou kunnen laten happen naar adem. Het probleem is dat ze niet weten wanneer ze moeten stoppen, of ze horen de remmende invloeden niet meer''. Zanger James Hetfield klinkt als een ''melodramatische schurk die zijn woordenschat van dreigende termen oefent''. Volgens Rolling Stone is Metallica terug bij zijn oorsprong, de band zoals die klonk in de jaren 80. NME concludeert dat de vijftigers ''vitaal en innovatief blijven''.