Hammond emotioneel tijdens opnames Grand Tour

LONDEN - Richard Hammond werd emotioneel tijdens de eerste opnames van zijn het autoprogramma The Grand Tour. Uiteindelijk kregen medepresentatoren James May en Jeremy Clarkson ook een brok in de keel.

Door ANP - 18-11-2016, 13:27 (Update 18-11-2016, 13:27)

Richard onthult vrijdag in de talkshow Goord Morning Britain dat het hem even te veel werd toen iedereen weer bij elkaar kwam. ''Er was een moment dat we alle drie arriveerden. Omdat ik de softie ben, gaf ik toe dat ik een brok in mijn keel had. En toen bekenden we allemaal, de hele crew. Het was een belangrijk moment waar we al heel lang naartoe werkten.''

The Grand Tour maakte vrijdag zijn debuut op de videodienst Amazon Prime. Fans wereldwijd waren lyrisch over de allereerste aflevering van het autoprogramma dat Top Gear moet aftroeven. In de spectaculaire openingsscène van The Grand Tour is te zien hoe Clarkson is ontslagen bij de BBC en naar Los Angeles vertrekt. Hij stapt in een Ford Mustang en rijdt de woestijn in, waar May en Hammond zich bij de presentator voegen. Al snel blijken honderden mensen en tientallen auto's het trio op te wachten. Aan het eind vliegen zelfs straaljagers over. Kosten noch moeite zijn gespaard door Amazon, die nooit heeft willen onthullen hoeveel geld Clarkson, May en Hammond krijgen voor hun aandeel in de show.

''We wilden iets maken waar we trots op kunnen zijn'', aldus Hammond. ''Dat betekende dat we alles moesten geven, zowel financieel als creatief gezien. We hebben hard gewerkt om er het allerbeste van te maken.''