Zweedse Academie hoopt op komst Dylan in 2017

ANP Zweedse Academie hoopt op komst Dylan in 2017

STOCKHOLM - De Zweedse Academie hoopt dat Bob Dylan volgend jaar naar Stockholm komt om de Nobelprijs voor Literatuur in ontvangst te nemen. De Amerikaanse singer-songwriter heeft laten weten dat hij wegens andere verplichtingen niet in de gelegenheid is om in december naar Zweden te reizen. De academie denkt echter dat hij waarschijnlijk in het voorjaar in Stockholm een concert geeft, wat 'een perfecte gelegenheid zou zijn om zijn Nobellezing te houden'.

Door ANP - 18-11-2016, 15:41 (Update 18-11-2016, 15:41)

De winnaar heeft een half jaar de tijd om zijn lezing te geven. In welke vorm - een uitgeschreven toespraak, een spontane vertelling, een film of wat dan ook - is aan de laureaat zelf, zei secretaris Sara Danius tegen de Zweedse publieke radio.

Dylan kreeg de Nobelprijs voor zijn poëtische scheppingen in de Amerikaanse liederentraditie. Hij nam twee weken de tijd voordat hij een reactie gaf, tot ergernis van sommige leden van de Academie.