Sheen: Brooke en kinderen zijn in orde

LOS ANGELES - Het gaat weer de goede kant op met de gezondheid van Brooke Mueller. Haar ex Charlie Sheen verzekert dat alles in orde is, net als met de kinderen Bob en Max.

Door ANP - 18-11-2016, 18:11 (Update 18-11-2016, 18:11)

"Het gaat uitstekend met ze. Het had allemaal veel erger kunnen aflopen", zegt Charlie enigszins opgelucht voor de camera van TMZ. De acteur heeft nog niet met zijn ex-vrouw gesproken. Hij kreeg het nieuws te horen van een naaste van Brooke.

Brooke werd woensdag opgenomen in een ziekenhuis voor psychiatrisch onderzoek. Ze zou eerder die dag zijn doorgeslagen en de tweeling die ze heeft met Charlie hebben mishandeld. Brooke zou ook onder invloed zijn geweest. Volgens Entertainment Tonight is Brooke ondanks de goede berichten nog niet ontslagen uit het ziekenhuis.

Brooke en Charlie waren tussen 2008 en 2011 getrouwd. Sinds hun scheiding hebben ze een moeizame relatie. De twee kampen met verschillende verslavingen en psychische klachten.