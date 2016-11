Nick Gordon is platzak

ATLANTA - De nabestaanden van Bobbi Kristina Brown moeten waarschijnlijk lang wachten totdat Nick Gordon over de brug komt met de schadevergoeding die hij hun moet betalen. Nick heeft geen cent te makken, zeggen bronnen tegen TMZ.

Het geld dat Nick eerder dit jaar verdiende met het geven van interviews over de dood van zijn vriendinnetje is al weg. Volgens TMZ ging alles op aan het betalen van zijn advocaten. Ander geld bezit Nick niet, bovendien zit hij momenteel zonder werk.

Een rechter in Atlanta veroordeelde Nick donderdag tot het betalen van een schadevergoeding van 36 miljoen dollar (bijna 33,9 miljoen euro). Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor de dood van Bobbi Kristina. De dochter van Bobby Brown en Whitney Houston overleed in juli 2015 nadat ze een halfjaar in coma had gelegen. Ze was bewusteloos in bad gevonden. Uit sectie bleek dat de doodsoorzaak een combinatie van drugsgebruik en verdrinking was.

Nick, die altijd iedere betrokkenheid bij de dood van Bobbi Kristina heeft ontkend, heeft nog niet officieel gereageerd op de uitspraak. Op Twitter heeft hij alleen een verdrietige emoticon geplaatst. Wat er gaat gebeuren als hij niet betaalt, is niet duidelijk. Mogelijk hangt de 21-jarige Amerikaan een celstraf boven het hoofd.