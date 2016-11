Amsterdamse IJ-prijs voor Ivo van Hove

AMSTERDAM - Toneelregisseur Ivo van Hove is winnaar van de IJ-prijs 2016. Het is een prijs van de gemeente Amsterdam en PwC voor een persoon die een belangrijke bijdrage levert aan de economische, maatschappelijke of culturele ontwikkeling van de hoofdstad.

Door ANP - 19-11-2016, 8:13 (Update 19-11-2016, 8:13)

Volgens de jury is Van Hove als directeur van de Toneelgroep Amsterdam een van de belangrijkste culturele ambassadeurs van de hoofdstad. ,,Onder zijn zakelijke en artistieke leiding is Toneelgroep Amsterdam in de beleving van velen het voornaamste gezelschap van de hoofdstad en het land. Van Hove koppelt cultureel ondernemerschap aan een internationale visie. Hij brengt zijn toneelgezelschap naar de wereld, en de wereld naar Amsterdam.''

Toneelgroep Amsterdam is onder meer te zien in Parijs, Seoul, Taipei, New York, Rome, Barcelona en Moskou. Samenwerking met buitenlandse partijen leidt tot coproducties die zelfstandig niet gemaakt zouden zijn, zo stelt de jury. ,,De budgetten zijn groter en er ontstaat letterlijk en figuurlijk grensoverschrijdend theater. Goed voorbeeld hiervan is Kings of War, waarin drie klassiekers van Shakespeare zijn samengebracht tot een avondvullende voorstelling over leiderschap.''