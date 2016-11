Gitarist John Shepherd overleden

HAARLEM - In een verpleeghuis in Haarlem is vrijdag gitarist John Shepherd overleden. Dat heeft zijn familie laten weten. Shepherd, die eigenlijk Jan Schaap heette, was 87. Hij leed de laatste tien jaar aan alzheimer.

Door ANP - 19-11-2016, 11:15 (Update 19-11-2016, 11:15)

John vormde in de jaren zestig samen met zijn zus Helen en broer Nico het trio The Shepherds. Ze werden bekend met religieus getint repertoire, waaronder het lied Dank U. Ook trad het trio veel op in tv-programma's en in de Snip en Snap Revue.

Na het afhaken van Nico traden Helen en John, met een nieuwe bassist, tot in de jaren negentig op als The New Shepherds. Vanaf 2001 bezochten Helen en John als duo verzorgings- en verpleeghuizen, tot Helen in 2008 werd getroffen door een hersenbloeding.