Johnny de Mol zet penthouse weer in verkoop

AMSTERDAM - Johnny de Mol doet een nieuwe poging zijn penthouse aan de Herengracht in Amsterdam te verkopen. De vraagprijs ligt echter wel ruim een half miljoen hoger dan drie jaar geleden toen de woning van Johnny ook te koop stond.

Door ANP - 19-11-2016, 14:24 (Update 19-11-2016, 14:24)

Volgens Bekendeburen.nl vraagt Johnny nu 1.725.000 euro voor zijn luxe stek in de Amsterdamse grachtengordel. Zelf kocht de RTL-presentator het in juni 2004 voor een bedrag van 1.120.000 euro.

Het is een driekamerappartement met een totale woonoppervlakte van 191 vierkante meter. De woning beschikt over twee slaapkamers en een luxe badkamer voorzien van sauna, stoomcabine en ligbad met uitzicht op de Westertoren. In Johnny's appartementencomplex is ook een zwembad.

Johnny de Mol is van plan zijn appartement in Amsterdam te verruilen voor een villa in het Gooi, waar ook de rest van zijn familie woont.