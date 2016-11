Lauren Jauregui trots op seksuele geaardheid

NEW YORK - Fifth Harmony-zangeres Lauren Jauregui (20) is biseksueel. Dat onthult ze in een open brief waarin ze tekeer gaat tegen de aanhangers van de aanstaande Amerikaanse president Donald Trump.

Door ANP - 19-11-2016, 16:30 (Update 19-11-2016, 16:30)

De zangeres van de populaire meidenband Fifth Harmony trekt fel van leer tegen de aanhangers van de Republikein. "Aan iedereen die gestemd heeft op Trump en beweert dat die stem niet betekent dat je racistisch, homofoob, seksistisch of xenofoob bent. Jullie woorden zijn waardeloos, want je stem leidt tot het vernietigen van de sociale vooruitgang van ons land'', schrijft Jauregui in haar brief die op de website van Billboard staat.

"Je bent onwetend en je weigert te begrijpen hoe de overheid en deze wereld werken. Daardoor kan een op macht beluste bedrijfstycoon de macht over de Verenigde Staten grijpen. Je hebt op iemand gestemd die achttien maanden campagne heeft gevoerd op basis van haat. Hij heeft jullie allemaal gemanipuleerd."

"Ik ben een biseksuele Cubaans-Amerikanse vrouw en daar ben ik trots op'', schrijft Lauren. ''Ik ben er trots op deel uit te maken van een gemeenschap die zich voornamelijk richt op liefhebben en onderwijs en het elkaar steunen. Ik ben er trots op een kleindochter en dochter te zijn van immigranten die de moed hadden huis en haard te verlaten en te emigreren naar een nieuwe wereld met een andere taal en cultuur, waar ze onbevreesd een nieuw leven begonnen voor zichzelf en de familie."

Lauren, die eerder deze maand al zoenend was gespot met een meisje, heeft een goede raad voor de Trump-aanhangers. Ze hoopt dat ze ruimdenkender worden. ''Ga eens op reis en lees een geschiedenisboek. Kijk eens verder dan jezelf en besef hoe bekrompen je normen en waarden zijn als je ziet dat we hier niet alleen zijn."

''We zeuren niet over het verlies van de presidentsverkiezingen, maar we schreeuwen strijdkreten tegen mensen met politieke agenda's die een bedreiging vormen voor ons leven en gezond verstand", besluit de zangeres. ''We zullen ervoor zorgen dat je ons hoort. Het maakt niet of hoeveel het je stoort, we bestaan."