ANP Trio verdedigt eer op Junior Songfestival

MALTA - De meidengroep Kisses vertegenwoordigt zondag de Nederlandse eer op het Junior Eurovisiesongfestival op Malta. De formatie, die bestaat uit Kymora uit Amsterdam, Stefania uit Utrecht en de dertienjarige Sterre uit Zutphen, zingt het nummer Kisses & Dancin´.

Door ANP - 20-11-2016, 7:25 (Update 20-11-2016, 7:25)

Het is een uptempo popliedje dat de meisjes niet zelf hebben geschreven. De regels voor de liedjes bij het Junior Songfestival zijn sinds dit jaar aangepast. Voorheen was het verplicht dat de uitvoerende artiest het liedje (deels) zelf geschreven had. Tegenwoordig moeten de zangers slechts ´betrokken zijn´ bij de totstandkoming van het nummer.

Het Nederlandse trio moet het opnemen tegen zestien andere landen. Nederland won tot nu toe eenmaal het Junior Eurovisiesongfestival, dat voor het eerst in 2003 werd georganiseerd. In 2009 sleepte Ralf Mackenbach de eerste prijs in de wacht met zijn nummer Click Clack.

Het evenement wordt zondag vanaf 16.00 uur live uitgezonden door Zapp.