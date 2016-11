Hart Beat verkocht aan tien landen

AMSTERDAM - De muzikale komedie Hart Beat is door Nickelodeon aangekocht voor tien landen. In België, Luxemburg, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Polen en Scandinavië wordt de film uitgebracht in een nasynchronisatie in de lokale talen. Dat hebben producent Kaap Holland en distributeur Entertainment One zondag bekendgemaakt.

Door ANP - 20-11-2016, 7:51 (Update 20-11-2016, 9:00)

Hart Beat gaat over een scholiere die verliefd wordt op een superster. De hoofdrollen worden gespeeld door Vajen van den Bosch en Rein van Duivenboden. De film behaalde in Nederland onlangs een Gouden Film, omdat de 100.000 bezoekers waren gepasseerd.

De film draait momenteel nog in 89 Nederlandse bioscopen. Van den Bosch is vanaf volgende week ook te horen in de Nederlandse nasynchronisatie van de nieuwe Disney-film Vaiana, over een Polynesisch meisje dat een gevaarlijke zeereis onderneemt om haar eiland te redden.