ANP Kanye West breekt optreden af

SACRAMENTO - Kanye West heeft zaterdagavond een concert in de Californische hoofdstad Sacramento afgebroken na een tirade tegen Beyoncé en haar man Jay Z. Ooggetuigen vertellen aan New York Daily News dat 'Yeezy' eerst te laat kwam en daarna slechts drie nummers ten gehore bracht in het Golden 1 Center.

Door ANP - 20-11-2016, 10:52 (Update 20-11-2016, 10:52)

''Beyoncé, ik ben gekwetst'', zei Kanye vanaf zijn zwevende podium. "Ik heb gehoord dat jij heb gezegd dat je niet wilt optreden tenzij je de prijs Video van het jaar wint van mij en 'Hotline Bling' (Drake). ''Soms zijn we teveel met politiek bezig en vergeten we wie we zijn in onze pogingen te winnen'', vervolgde Kanye. Hij moedige Jay Z aan hem te bellen en met hem te praten ''als een man''.

De laatste keer dat Kanye West voortijdig een concert afbrak was in oktober nadat zijn vrouw Kim Kardashian in Parijs was beroofd. Het Golden 1 Center wijdt een korte tweet aan de stunt van Kanye: ''We raden alle bezoekers aan veilig naar huis te gaan. Meer informatie volgt."