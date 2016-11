Danny de Munk voor het laatst in huid van Cis

AMSTERDAM - Danny de Munk staat vanaf zondagavond voor het laatst als Cis de Man op het podium. De zanger en acteur vertolkt de rol van de volwassen geworden Ciske in de nieuwe versie van de musical Ciske de Rat die zondag in première gaat in Amsterdam.

Door ANP - 20-11-2016, 11:51 (Update 20-11-2016, 11:51)

Danny werd in 1983 als twaalfjarige in één klap beroemd toen hij de rol titelrol speelde in de speelfilm Ciske de Rat. De rol van Amsterdams straatschoffie bleek hem op het lijf geschreven. Het nummer 'Ik voel me zo verdomd alleen', dat Danny zong in de film, werd een hit en De Munk werd een ster.

In de nieuwe musical speelt de acteur de volwassen Ciske de Rat. De jonge versie wordt gespeeld door diverse jonge acteurs. Ellen Evers speelt Ciske's moeder, Bas Keijzer speelt zijn vader die een nieuwe liefde vindt bij Tante Jans (Brigitte Nijman). Oud D66-Kamerlid Boris van der Ham heeft ook een rol in de musical te pakken. Hij vertolkt de rol van kinderinspecteur Muysken.

Ciske de Rat - De musical is vier maanden in het DeLaMar Theater in Amsterdam te zien. Daarna volgt een tournee langs theaters in het land.