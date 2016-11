Ciara verschijnt met zwangere buik op AMA's

LOS ANGELES - Ciara verscheen zondagavond met een bolle buik op de rode loper van de American Music Awards (AMA's). Dat meldt E! News.

Door ANP - 21-11-2016, 2:18 (Update 21-11-2016, 2:18)

De 31-jarige zangeres verwacht haar eerste kind uit haar huwelijk met American Football-speler Russell Wilson (27). De aanstaande moeder vertelde op de rode loper dat ze in het begin van de zwangerschap nogal last had van misselijkheid. "Ik voel me nu goed, eindelijk normaal", aldus Ciara.

Haar advies aan aanstaande moeders was kort en krachtig: "Je moet je er doorheen slaan en sterk zijn", vertelde ze. "Pas was ik aan het dansen in New York en ik vergat even dat ik een baby in mijn buik had. Tot ik thuis kwam en wat at, toen dacht ik...oh ja", vervolgde de zangeres.

Ciara heeft al een kind, geboren in 2014, van rapper Future met wie ze tot augustus 2014 verloofd was. Begin 2015 kreeg ze een relatie met Russell Wilson en de twee trouwden op 6 juli dit jaar.