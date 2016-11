Alec Baldwin reageert op kritiek Trump

LOS ANGELES - Alec Baldwin heeft van zich laten horen nadat de aankomende president Donald Trump zich kritisch uitliet over Saturday Night Live. Dat meldt Variety.

Door ANP - 21-11-2016, 2:39 (Update 21-11-2016, 2:39)

Baldwin (58) parodieert in de populaire comdyshow Trump. De aankomende president twitterde zondagochtend: "Ik heb Saturday Night Live teruggekeken. Het is een compleet eenzijdige, bevooroordeelde show. Helemaal niet grappig. Evenveel tijd voor ons?".

Baldwin reageerde met een serie tweets op de kritiek van Trump door duidelijk te maken dat wat hem betreft de verkiezing achter de rug is en dat het aankomend staatshoofd zich om andere dingen moet bekommeren dan parodieën.

"Weet je wat ik zou doen als ik president was?", twitterde Baldwin. "Ik zou me concentreren op het verbeteren van de levens van zoveel mogelijk Amerikanen. Op onze reputatie in het buitenland en vechten voor vrijheid in plaats van olie", aldus Baldwin.