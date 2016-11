Zayn Malik wint AMA voor beste nieuwe artiest

LOS ANGELES - Zayn Malik heeft zondagavond de American Music Award gewonnen voor beste nieuwe artiest van het jaar. Dat meldt E! Online.

Door ANP - 21-11-2016, 4:43 (Update 21-11-2016, 4:43)

De Britse zanger stak subtiel de draak met zijn voormalige bandleden van One Direction door tijdens zijn speech hardop te vragen: "Deze heeft alleen mijn naam erop staan toch?", terwijl hij de prijs bewonderde. Malik stapte in maart 2015 uit boyband One Direction en werkt sindsdien aan zijn solocarrière.

Zijn debuutalbum Mind of Mine kwam in maart 2016 uit. De single Pillowtalk kwam op nummer 1 in de hitlijsten binnen in onder andere het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Australië, Canada en Nieuw-Zeeland.

Tijdens het in ontvangst nemen van de award sprak Malik zijn dank uit naar zijn fans en familie, maar in het bijzonder zijn vader, die hem de afgelopen tijd vaak steunde. De 23-jarige zanger vertelde in augustus dat hij last heeft van paniekaanvallen en een angststoornis. Hij heeft hier professionele hulp voor gezocht.