ANP Prince wint postuum American Music Award

LOS ANGELES - Prince heeft zondagavond postuum een American Music Award (AMA) voor zijn album met de soundtrack van Purple Rain. Dat meldt The Huffington Post.

De zus van de zanger, Tyka Nelson, nam de prijs namens de familie in ontvangst. "Prince ging tegen alle verwachtingen in", vertelde Nelson terwijl ze haar tranen probeerde te bedwingen. "Met zijn visie en talent is hij nog steeds een van 's werelds meest gerespecteerde en geliefde artiesten", vervolgde Nelson.

Purple Rain was het zesde album van Prince en deed dienst als soundtrack van de gelijknamige film uit 1984 waar de zanger in meespeelde. "Namens Prince, onze lieve vriend, meester en broer, accepteer ik nederig deze prijs", sprak zus Nelson. De twee broers en twee zussen van Prince zijn met elkaar verwikkeld in een conflict over de erfenis van de overleden zanger.

Prince overleed in april aan een overdosis van de krachtige pijnstiller fentanyl. Hij werd 57 jaar oud.