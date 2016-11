Kutcher woonde na scheiding in Airbnb's

LOS ANGELES - Ashton Kutcher woonde na zijn scheiding van actrice Demi Moore in 2011, een jaar in appartementen die hij huurde via Airbnb. Dat meldt People.

Door ANP - 21-11-2016, 5:36 (Update 21-11-2016, 5:36)

Tijdens een congres van de populaire website voor verhuur deed Kutcher de openbaring. De 38-jarige acteur had een relatie met Moore van 2005 tot 2011 en maakte niet alleen veelvuldig gebruik van de website, hij investeerde ook in Airbnb.

Na zijn scheiding van Demi Moore besloot Kutcher op wereldreis te gaan. "Ik vloog naar Europa en kwam midden in de nacht aan", vertelde hij. "Ik kwam iets van 2 uur in de nacht aan in de Airbnb. De verhuurder had een maaltijd voor me achtergelaten en een glas wijn", aldus Kutcher. "Het was... de magie en de liefde die ik op dat moment even nodig had en ik was verbaasd dat iemand zoveel kon geven om een vreemde", vervolgde de acteur.

Kutcher is inmiddels getrouwd met Mila Kunis en heeft met haar een dochter, Wyatt Isabelle, die werd geboren in 2014. Kunis is momenteel in verwachting van hun tweede kind, een jongen.