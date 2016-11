Kendall Jenner terug op Instagram

LOS ANGELES - Kendall Jenner is na een week radiostilte teruggekeerd op Instagram. Dat meldt New York Daily News.

Door ANP - 21-11-2016, 5:46 (Update 21-11-2016, 5:46)

De tv-ster publiceerde een foto van een onbekende jongen met een petje op en de tekst: "Verlegen jongen gefotografeerd door mij".

Een week geleden maakte Jenner bekend een adempauze te nemen van Instagram. Tijdens de talkshow van Ellen DeGeneres, waar Jenner te gast was, vertelde ze dat ze een beetje verslaafd was geraakt aan de app. "Ik werd 's ochtends wakker en het was het eerste waar ik naar keek en als ik naar bed ging was het het laatste wat ik deed", aldus Jenner. "Ik wil gewoon even een detox", vervolgde ze.

De 19-jarige Jenner heeft 68,5 miljoen volgers op Instagram en de applicatie is een belangrijke bron van inkomsten voor het model annex tv-ster. Ze ontvangt riante vergoedingen voor het publiceren van foto's met gesponsorde producten en diensten.