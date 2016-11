‘Vaiana is eerste Disneyfilm met Mad Maxlink’

LONDEN - Vaiana, over een Polynesische heldin die een gevaarlijke zeereis onderneemt om haar eiland te redden, is geen gewone Disney-film. De nieuwe animatie bevat geen romantiek, is niet gebaseerd op een bestaand sprookje, de hoofdpersoon is geen prinses, de muziek is geschreven door een rapper én er zit een vette knipoog naar Mad Max in de film.

21-11-2016

Vooral in dat laatste, een scene waarin Vaiana wordt aangevallen door kokosnootpiraten, hebben makers Ron Clements en John Musker veel schik. “Het is altijd leuk om iets voor de eerste keer te doen”, grinnikt Musker. “Kinderen zullen de knipoog niet herkennen. Maar ouders die fan zijn van regisseur George Miller zeker wel. We stoppen wel vaker kleine verwijzingen naar onze eigen voorbeelden en helden in onze films."

Vijf jaar geleden kozen de twee mannen, in het verleden verantwoordelijk voor megahits als De Kleine Zeemeermin en Aladdin, voor Oceanië als arena voor een onconventioneel verhaal over halfgod Maui (in de film ingesproken door Dwayne Johnson). De werktitel was Mighty Maui. “Disney had eigenlijk nog nooit een verhaal verteld dat zich in Oceanië afspeelde, terwijl dat gebied zowel visueel als verhaaltechnisch zo ontzettend veel mogelijkheden biedt”, legt Clements uit.

Hamilton

Ze verdiepten zich verder in de mythologie van dat gebied en ontdekten dat de oude Polynesiërs geweldige ontdekkingsreizigers op zee waren. Halfgod Maui werd gekoppeld aan een vrouwelijke heldin, tienermeisje Vaiana dat met hem een gevaarlijke reis moet ondernemen om haar eiland te redden. Het verhaal is grotendeels digitaal geanimeerd, al zijn er ook handmatige tekeningen in de film verwerkt. “De computer heeft onze mogelijkheden als makers enorm uitgebreid”, erkent Musker. “Maar er zijn altijd verhalen of elementen in verhalen die zich beter lenen voor handmatige animatie. Die kunstvorm zal zich nooit helemaal laten vervangen door computeranimatie.”

De muziek is gecomponeerd door Lin-Manuel Miranda, de man achter hitmusical Hamilton. De voorstelling over de Amerikaanse ‘founding fathers’ ontpopte zich de afgelopen jaren tot de grootste Broadway-hit in tijden. “We hebben hem ruim drie jaar geleden al gevraagd, toen hij nog met Hamilton bezig was”, vertelt Clements. “Muziek ging een heel grote rol spelen in de film. Tijdens onze researchreis viel ons op dat muziek overal aanwezig is op de eilanden.” Daarom zochten ze een componist met een theaterachtergrond die verschillende muziekstijlen met elkaar kon verbinden en die uit ervaring wist hoe muziek kan worden gebruikt als hulpmiddel om het verhaal te vertellen. “Lin-Manuel was meteen enthousiast. Na ons gesprek vertelde hij wel dat hij bezig was met een rapmusical over de politieke ontstaansgeschiedenis van Amerika. Maar zoals de meeste mensen konden we ons er eigenlijk helemaal niets bij voorstellen.”Vaiana draait vanaf 30 november in de Nederlandse bioscopen.