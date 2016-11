Frogers gaan op voor zilveren bruiloft

ANP Frogers gaan op voor zilveren bruiloft

AMSTERDAM - December wordt een drukke maand voor René Froger. Met Gerard Joling en Jeroen van der Boom staat hij zes keer in Ahoy Rotterdam met Kerstmis met de Toppers, waarmee de groep het 12,5-jarig jubileum viert. Op de laatste dag van het jaar viert de Amsterdammer zijn 25-jarig huwelijk met Natasja.

Door ANP - 21-11-2016, 8:17 (Update 21-11-2016, 8:17)

"Stiekem doen we dat al een beetje tijdens de shows met vrienden in Ahoy. De dag zelf, 31 december, is natuurlijk best raar met oud en nieuw, en daarom vieren we het uitgebreid met alleen onze kinderen en kleinkinderen in het voorjaar, als het wat rustiger is. Dan gaan we met z’n allen een mooie reis maken. Natas is erg belangrijk in mijn carrière, maar ook voor de Toppers. Ze komt heel vaak met goede ideeën, die we gebruiken voor de shows", zegt René maandag in De Telegraaf.

De zanger voelt zich volop door zijn vrouw gesteund in zijn carrière. Ook nu, als de voorbereidingen voor de kerstshow in volle gang zijn. "Hoe dichter je bij de eerste komt, hoe meer de spanning oploopt. Maar van Natasja krijg ik steeds weer de vrijheid om dan mijn gang te gaan. Dat voelt ze heel goed aan. Zij is de basis van de familie, maar ook van mijn carrière. Ze is het belangrijkste in mijn leven, mijn geheime Topper. Dat mag ook wel eens op papier gezet.”