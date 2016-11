Artiesten kritisch op Trump tijdens AMA's

LOS ANGELES - Een aantal artiesten greep zondagavond op het podium tijdens de uitreiking van de American Music Awards (AMA's) de kans zich uit te laten over de verkiezing van Donald Trump. En dat pakte niet uit in het voordeel van de aanstaande president van de Verenigde Staten.

De Amerikaanse rockgroep Green Day ventileerde zijn mening het minst subtiel. De band trad op tijdens de awardshow in Los Angeles en veranderde voor de gelegenheid een deel van de tekst van het nummer Bang Bang. "No Trump, no KKK, no fascist USA!", zong Billie Joe Armstrong.

Sting liet zijn kritiek in meer bedekte termen doorschemeren. De Britse zanger mocht een oeuvre-award in ontvangst nemen en meldde in zijn speech; "de deuren stonden hier altijd open voor nieuwkomers en die geest van gastvrijheid en openheid maakte van dit land het beste land ter wereld." Toen hij na zijn optreden het podium verliet, kreeg Sting een daverend applaus vanuit de zaal.