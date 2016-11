Little Mix toch naar Amsterdam

LONDEN - De populaire Britse meidengroep Little Mix heeft zijn Europese tournee volgend jaar uitgebreid en onder meer Amsterdam toegevoegd aan het tourschema. De verkoop van kaartjes voor de shows van de Glory Days Tour 2017 loopt zo goed, dat de groep extra optredens geeft. Op zaterdag 3 juni staat Little Mix in AFAS Live (Heineken Music Hall) in Amsterdam. Dat meldt organisator Mojo maandag.

Door ANP - 21-11-2016, 10:43 (Update 21-11-2016, 10:43)

Little Mix werd in 2011 gevormd tijdens het achtste seizoen van de Engelse X Factor en inmiddels zijn Perrie Edwards, Jesy Nelson, Leigh-Anne Pinnock en Jade Thirlwall met hun act uitgegroeid tot een van de succesvolste Britse meidengroepen.

Afgelopen zomer stond Little Mix ook in de zaal in Amsterdam. Na afloop van de uitverkochte show gingen ze op stap in het centrum van de hoofdstad, maar werden geweigerd aan de deur van Club NYX. De twintigers hadden geen legitimatie bij zich.