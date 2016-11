Bruno Mars geeft extra show in Ziggo Dome

ANP Bruno Mars geeft extra show in Ziggo Dome

DELFT - Bruno Mars heeft een extra optreden in de Ziggo Dome in Amsterdam toegevoegd aan het schema van zijn Europese tournee volgend jaar. Naast de al aangekondigde show op dinsdag 9 mei staat hij ook de dag daarna in de zaal in Amsterdam. Dat meldt organisator Mojo maandag.

Door ANP - 21-11-2016, 10:46 (Update 21-11-2016, 10:46)

Anderson .Paak komt op 9 en 10 mei met Bruno Mars mee naar de venue in de Bijlmer als special guest.

Begin deze maand trad Mars op in Ahoy Rotterdam tijdens de uitreiking van de MTV EMA's.