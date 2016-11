Hans Teeuwen doet extra show in Amsterdam

ANP Hans Teeuwen doet extra show in Amsterdam

AMSTERDAM - Hans Teeuwen heeft een extra datum toegevoegd aan het tourschema van de reprise zijn show Echte Rancune. Op 26 februari staat de cabaretier in AFAS Live (Heineken Music Hall). Dat meldt Het Parool maandag.

Door ANP - 21-11-2016, 15:17 (Update 21-11-2016, 15:17)

Teeuwen kondigde vorige week al aan Echte Rancune volgend jaar nog elf maal op te voeren in Nederland en België, waaronder zes keer in verschillende theaters in Amsterdam. Op 25 februari staat hij ook al in AFAS Live.

De cabaretier speelde eerder dit jaar zijn zevende solovoorstelling onder meer op Lowlands voor 20.000 toeschouwers. Op dit moment treedt hij op in Groot-Brittannië.