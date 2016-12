RTL betreurt verklappen winnaar Robinson

HILVERSUM - RTL5 betreurt dat de winnaar van Expeditie Robinson al vooraf is uitgelekt. Op het YouTube-kanaal van RTL dook tijdens de tv-uitzending een video op met daarin de finalestrijd tussen boerin Bertie Steur en rapper Dio. Bertie werd als winnaar aangewezen.

Door ANP - 22-12-2016, 22:56 (Update 22-12-2016, 22:56)

De zender trekt het boetekleed aan en spreekt van een technische fout. "Door een technische fout heeft er korte tijd een fragment online gestaan dat de uitslag onthult'', erkent een woordvoerster van RTL5. "Dit fragment is direct verwijderd nadat het ontdekt werd. Wij betreuren dat dit gebeurd is."

Op de per ongeluk gelekte beelden was te zien hoe Bertie en Dio een kokosnoot met een katapult moesten lanceren. Bertie raakte bij het kokosnoot schieten als eerste de drie doelwitten en is daarmee winnaar van Expeditie Robinson. Voormalig wielrenner Thomas Dekker viel al eerder tijdens de finale af.