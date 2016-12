Franca Sozzani (66) van Vogue overleden

ANP Franca Sozzani (66) van Vogue overleden

ROME - Franca Sozzani, de hoofdredacteur van de Italiaanse Vogue, is op 66-jarige leeftijd overleden. Dit meldt Vogue. Franca Soccani voerde 28 jaar lang de scepter over de Italiaanse editie. Ze kampte al een jaar met gezondheidsproblemen.

Door ANP - 22-12-2016, 23:04 (Update 22-12-2016, 23:04)

Begin deze maand won ze nog de Fashion Award For Positive Change op de jaarlijkse Fashion Awards in Londen. Ze kreeg de prijs van de British Fashion Council voor het inzetten van haar positie en invloed om de wereld op positieve wijze te beïnvloeden. De Italiaanse was naast hoofdredacteur namelijk ook ambassadeur tegen hongersnood voor het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties en ze zette zich in voor de bestrijding van aids en kanker.

De blonde Italiaanse stond er ook om bekend om maatschappelijke problemen, zoals vrouwenmishandeling, aan te kaarten in haar blad. Dit jaar verscheen een documentaire over haar leven, Franca: Chaos and Creation, gemaakt door haar zoon Francesco.

Ze verscheen regelmatig in afleveringen van America's Top Model. Veel beroemdheden hebben donderdag op haar overlijden gereageerd. ''Franca was warm, slim en grappig'', zegt haar Amerikaanse collega Anna Wintour. "Ze was ook de hardst werkende persoon die ik heb gekend en met een jaloersmakend talent voor multitasking." Kanye West twitterde: "Franca Sozzani was altijd zo aardig en oprecht. Je zal erg worden gemist."