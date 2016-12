Stay-C: celstraf precies wat ik nodig had

ANP Stay-C: celstraf precies wat ik nodig had

ROTTERDAM - Als Stay-C werd Stacey Seedorf wereldberoemd met Twenty 4 Seven. Na het uiteenvallen van het dance-duo dat hij vormde met Nance Coolen was Stacey betrokken bij een mislukt drugstransport en belandde drie jaar in de cel. “Ik was alles kwijt - en dat was precies wat ik nodig had”, vertelt Stacey in het AD.

23-12-2016

“Ik geloofde dat ik alles kon. Maar het geld vloog de deur uit. En het leventje waar ik aan gewend was geraakt, wilde ik niet opgeven”, vertelt Stacey over de periode na het uiteenvallen van Twenty 4 Seven. Een jeugdvriend kwam met een oplossing en nodigde hem uit voor ‘een etentje’. “Ik liep dat restaurant binnen… En daar zat Willem Holleeder. En Dino Soerel. En nog een man of 25. Het leek wel een clubavondje van de onderwereld.”

Stacey raakte betrokken bij een xtc-transport naar Australië en toen ging het mis, schrijft hij in het boek ‘Mijn leven, mijn keuzes, mijn gevolgen’, dat deze week verschijnt. De drie jaar achter tralies die volgden, noemt Stacey de meest vrije periode uit zijn leven. “Eerst was er spijt. Maar na een tijdje voelde ik: dit is de rust waar ik m’n hele leven naar op zoek was.”

Pas tien jaar na zijn vrijlating doet Stacey zijn verhaal. Bang om terug te vallen in de criminaliteit is hij niet. “Na mijn vrijlating ben ik nog één keer bij die jongens in Amsterdam geweest. Ik zei: ‘mannen, ik hou het kort. Ik wil hier niets meer mee te maken hebben’. Ik liep zo die tent uit. Einde verhaal.”