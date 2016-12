Chris Pratt doneert half miljoen aan jongeren

LAKE STEVENS - Chris Pratt heeft aan een jongerencentrum in zijn geboorteplaats Lake Stevens 500.000 dollar gedoneerd. De Passengers-acteur overhandigde de cheque bij de starthandeling van het Dan Pratt Memorial Teen Center, genoemd naar zijn in 2014 overleden vader. Dat meldt People.

Door ANP - 24-12-2016, 12:36 (Update 24-12-2016, 12:36)

De vader van Chris, die aan multiple sclerose leed, overleed toen de acteur bezig was met de opnames van Jurassic World. In een interview met GQ beschreef hij zijn vader als een 'vader van de oude stempel, die op zijn eigen manier liet merken trots op me te zijn.'

Na de officiële start van het jongerencentrum schreef de Passengers-acteur op Facebook dat zijn vader hem en veel andere kinderen in Lake Stevens trainde in diverse sporten. "Zijn nalatenschap zal voortleven", voegde hij eraan toe. Pratt brengt ook het huidige politieke klimaat in de VS aan de orde en moedigt de mensen aan bij elkaar te blijven na "de negatieve campagnes van beide presidentskandidaten", die volgens de acteur "ons verdeeld en bitter hebben gemaakt."