ANP Swift vreest voor veiligheid en privacy

LOS ANGELES - Taylor Swift heeft de rechter gevraagd verdere maatregelen te nemen om haar veiligheid en privacy te beschermen. De 27-jarige zangeres wil graag dat verklaringen in de zaak die ze aanspande tegen een dj die haar in haar kont kneep, nooit openbaar worden gemaakt.

Door ANP - 24-12-2016, 14:32 (Update 24-12-2016, 14:32)

''De documenten bevatten vertrouwelijke en gevoelige persoonlijke informatie. Als deze publiekelijk worden gemaakt kan dat de veiligheid van de betrokken partijen in gevaar brengen en bestaat het risico dat de juryselectie wordt beïnvloed'', aldus de advocaten van Taylor.

Swifts juridische team vreest ook dat mensen die Taylor eerder hebben bedreigd en/of gestalkt dat weer gaan doen als de informatie naar buiten komt. In de documenten staan namelijk ook details over haar beveiliging en eerdere veiligheidsrisico's.

Swift claimt dat radio-dj David Mueller haar in juni 2013 heeft betast tijdens een ‘meet and greet’ na een concert. Hij zou met zijn hand onder haar rokje zijn gegaan en haar in haar billen hebben geknepen. Mueller werd ontslagen. De dj ontkent alles en heeft Taylor aangeklaagd omdat haar beschuldigingen hem zijn baan hebben gekost.