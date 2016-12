Record voor jubileum All You Need is Love

ANP Record voor jubileum All You Need is Love

HILVERSUM - Ruim drie miljoen tv-kijkers stemden op kerstavond af op All You Need is Love. De kerstspecial waarin Robert ten Brink voor romantische verrassingen zorgde, is met 3.046.000 kijkers het best bekeken tv-programma van de zaterdagavond. Het is ook de hoogste score ooit in het 25-jarig bestaan van de show, meldt RTL4.

Door ANP - 25-12-2016, 8:18 (Update 25-12-2016, 8:46)

Vorig jaar trok de kersteditie van het programma 2,9 miljoen kijkers en de twee jaren daarvoor zagen 2,7 miljoen mensen hoe Robert ten Brink geliefden van heinde en verre voor de feestdagen herenigde.

De finale van 3FM Serious Request trok zaterdagavond 641.000 kijkers naar NPO3. Hierin was te zien hoe dj's Domien Verschuuren en Frank van der Lende het Glazen Huis in Breda verlieten en vervolgens de opbrengst bekendmaakten van de benefietactie: 8.744.131 euro. De live-uitzending uit Breda staat op de tiende plek in de lijst van best bekeken programma's van de Stichting KijkOnderzoek.