Derde seizoen voor Fuller House

LOS ANGELES - De Amerikaanse sitcom Fuller House krijgt een derde seizoen. Dat werd op kerstavond met een speciale video op de accounts van de serie op Twitter en Instagram bekendgemaakt.

Door ANP - 25-12-2016, 9:22 (Update 25-12-2016, 9:22)

In de video is te zien hoe de leden van de cast elkaar een groot cadeau doorgeven. Uiteindelijk wordt het pakje omgedraaid en staat daar de boodschap: Fuller House. Season 3. Coming Soon.

Fuller House is nieuw leven ingeblazen door Netflix. De sitcom is een vervolg op de populaire serie Full House, die liep van 1987 tot 1995. Voor Fuller House keerde een groot deel van de originele cast weer terug. De enigen die niet terugkeerden waren de Olsen-zusjes. Het is niet bekend of Mary-Kate en Ashley in het derde seizoen alsnog terugkeren.