ANP Stenders vindt 3JS te slecht voor Top 2000

HILVERSUM - Rob Stenders vindt het nummer Geloven in het leven van de 3JS te slecht voor een notering in de Top 2000. Stenders kraakte het nummer van de Volendammers af in de uitzending van NPO Radio 2.

Door ANP - 25-12-2016, 15:48 (Update 25-12-2016, 15:48)

Stenders, die toegaf nooit eerder het liedje van de Volendammers te hebben gehoord, zei letterlijk dat hij vindt dat het lied niet thuishoort in de Top 2000.

Veel luisteraars van Radio 2 hebben gestemd op het nummer, waardoor het lied op nummer 1923 te horen was in de lijst der lijsten. Pas na het lezen van de argumentatie van luisteraars, die veel betekenis hechten aan het nummer, krabbelde Stenders wat terug. ''Als het nummer zo belangrijk is in je leven, nou, wie ben ik dan om een oordeel te vellen over de tekst. Wat hebben de luisteraars aan de mening van een pedante dj, misschien moet ik als presentator me er maar gewoon bij neerleggen en gewoon de nummers draaien.''