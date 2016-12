Jennifer Lawerence bezoekt kinderziekenhuis

LOUISVILLE - Jennifer Lawrence heeft, traditiegetrouw, op kerstavond een bezoekje gebracht aan het Norton kinderziekenhuis in Louisville. De actrice doet dat sinds 2013, meldt de plaatselijke krant The Courier-Journal.

Door ANP - 25-12-2016, 18:24 (Update 25-12-2016, 18:24)

Jennifer kondigt haar bezoek nooit van tevoren aan. Ook zaterdag niet toen de pers ernaar vroeg. Dat het bezoek is uitgelekt komt door de vele foto’s die op social media zijn verschenen. Jennifer ging gewillig op de foto met personeel en patiënten.

De actrice is niet alleen ieder jaar met kerst in het kinderziekenhuis te vinden; in februari schonk ze ook nog eens 2 miljoen dollar. “Mijn familie en ik hebben tijdens onze bezoekjes zoveel geweldige kinderen ontmoet. Hun kracht en moed inspireren ons”, zei ze toen.