Elton John: ik heb een vriend verloren

LONDEN - “Ik heb een vriend verloren.” Op Instagram gedenkt Elton John de zondag overleden George Michael. De twee zangers waren in de jaren tachtig goed bevriend. In zijn post beschrijft Elton George als ‘de aardigste en meest genereuze persoon die ik heb gekend’. Hij noemt de zanger een briljant artiest en betuigt zijn medeleven met de nabestaanden.

26-12-2016, 1:44 (Update 26-12-2016, 1:45)

In 1991 hadden Elton John en George Michael een hit met Don’t Let The Sun Go Down On Me. Het nummer was in 1974 geschreven door Elton John. In 1985 zong hij het samen met George tijdens Live Aid. In 1991 deden ze dat opnieuw tijdens een groot concert op Wembley. De single die van dat duet werd gemaakt, werd een wereldhit.

Later kregen de twee ruzie en dat had volgens Daily Mail te maken met de drugsverslaving van George. Elton wilde hem helpen, maar dat stelde de zanger niet op prijs. George riep zelfs in de pers dat Elton zich met zijn eigen zaken moest bemoeien. Nadat George was afgekickt, werd de band tussen de twee weer als vanouds.