'George Michael was kilo's aangekomen'

LONDEN - Britse media hebben maandag foto's van George Michael verspreid waarop de zondag overleden zanger nauwelijks te herkennen is. Op de foto's, die gemaakt zijn in een restaurant in september, is duidelijk te zien dat George flink wat kilo's was aangekomen.

26-12-2016, 11:40

Het gezicht van de zanger ziet er gezwollen en opgeblazen uit. Ook lijkt hij vermoeid. De foto's zijn van afstand gemaakt door paparazzi toen George uit eten ging met enkele vrienden in Oxfordshire. Enkele media speculeren dat zijn gewichtstoename mogelijk een rol heeft gespeeld bij zijn overlijden.

George leidde de afgelopen jaren een teruggetrokken leven. Wel leek het erop dat 2017 zijn comebackjaar zou worden. De Britse producer Naughty Boy liet eerder deze maand weten dat hij met George werkte aan een nieuw album. Zelf meldde de zanger een maand geleden via Facebook dat hij bezig was met een documentaire.

De publicist van George maakte zondagavond zijn dood bekend. Volgens zijn manager overleed hij aan hartfalen.