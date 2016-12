Fans rouwen om George Michael

LONDEN - Tientallen fans van George Michael betuigen maandag bij zijn woningen in Londen en Goring-on-Thames hun laatste eer aan de zondag overleden zanger. Op de stoep van de huizen worden bloemen en kaartjes gelegd en worden kaarsjes ontstoken.

Door ANP - 26-12-2016, 13:37 (Update 26-12-2016, 13:37)

George Michael werd zondag dood gevonden in zijn bed in zijn woning in Goring-on-Thames, een klein dorpje ten westen van Londen. Hij overleed vermoedelijk aan hartfalen, liet zijn manager weten. De doodsoorzaak is nog niet officieel vastgesteld.

"Tot ons grote verdriet bevestigen we dat onze geliefde zoon, broer en vriend George is overleden, vredig thuis in de kerstperiode'', luidt de officiële verklaring van George' publicist.