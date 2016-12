Rossi was niet klaar voor dood Rick Parfitt

ANP Rossi was niet klaar voor dood Rick Parfitt

LONDEN - Status Quo-frontman Francis Rossi heeft voor het eerst gereageerd op de dood van zijn bandmaat en goede vriend Rick Parfitt. Hoewel het al een tijdje slecht ging met de gitarist, kwam zijn overlijden toch als een schok. "Ik was hier nog niet klaar voor", schrijft hij in een statement op de Facebook-pagina van de groep.

Door ANP - 26-12-2016, 14:08 (Update 26-12-2016, 14:08)

"Rick Parfitt was vijftig jaar lang een deel van mijn leven. Het was zonder twijfel de langste relatie van mijn leven. Maar dit was ook de meest bevredigende, frustrerende, creatieve en vloeiende", vervolgt Rossi. "Vanaf het begin werkten we samen aan de Quo-sound, -look en -hits. Jarenlang brachten we samen door onderweg, op het podium en in de studio. Nooit waren we ver van elkaar verwijderd." Volgens Rossi waren hij en Parfitt een echt team. "En toch ook zo verschillend."

Parfitt overleed zaterdag op 68-jarige leeftijd in een ziekenhuis in het Spaanse Marbella. Hij was juist herstellende van een zware hartaanval die hij in juni kreeg na een optreden in Turkije. Vorige week werd hij opnieuw opgenomen toen er complicaties optraden na een val.

Volgens Rossi haalde Parfitt alles uit het leven en ging hij er ook niet zachtzinnig mee om. "Er waren talloze incidenten en verschillende keren dat hij in levensgevaar was. Dat we hem nu toch moeten verliezen, is een schok."