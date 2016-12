Zach Galifianakis opnieuw vader

ANP Zach Galifianakis opnieuw vader

LOS ANGELES - Zach Galifianakis is voor de tweede keer vader geworden. Zijn vrouw Quinn Lundberg is bevallen van een jongen. Rufus Emmanuel Lundberg, zoals de baby heet, is volgens E! News al op 7 november geboren, maar Zach en Quinn hebben het nieuws nu pas met de wereld willen delen.

Door ANP - 27-12-2016, 22:52 (Update 27-12-2016, 22:52)

Zach en Quinn werden drie jaar geleden voor het eerst vader en moeder. De naam van hun eerste kindje is nooit wereldkundig gemaakt. Vooral Zach is extreem gehecht aan zijn privéleven en alleen al om die reden is het opvallend dat hij dit keer zo open is over zijn tweede kind.

Over zijn eerste zoon vertelde Zach dit jaar pas voor het eerst iets in de show van Conan O'Brien. Volgens Zach heeft hij een extreem fitte tweejarige in huis. De doorgaans niet al te serieuze komiek beweert dat zijn zoontje iedere dag vijftig push-ups doet als hij uit bed komt.