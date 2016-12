Kanye West ziet af van presidentschap VS

NEW YORK - Kanye West laat zijn plannen om Donald Trump op te volgen varen. De lange werkdagen en het vele reizen zouden niet goed zijn voor de geestelijke gezondheid van West, zeggen bronnen tegen het Britse dagblad The Daily Star.

West (39) maakte geen geheim van zijn politieke ambities en zei meermalen dat hij een gooi naar het hoogste ambt in de VS wilde doen. Begin december bezocht hij de aanstaande president Donald Trump in New York. Na het gesprek met Trump twitterde West "2024", waarmee hij de suggestie wekte Trump na een eventuele tweede termijn te willen opvolgen.

Ingewijden laten echter weten dat West nu van het presidentschap afziet. De campagne, de lange werkdagen, het vele reizen en de wissel die het zou trekken op zijn gezin hebben de rapper ertoe bewogen er vanaf te zien, aldus bronnen. "Hij mag dat misschien rond Trump hangen maar het heeft geen interesse bij hem gewekt voor de politiek", aldus een bekende.

Sinds West in november werd opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis met een psychose moet hij van zijn artsen rust nemen. Verder gonst het van de geruchten dat zijn huwelijk met Kim Kardashian op klappen staat, iets wat de rapper zelf ontkent. "Voorlopig staan alle plannen voor de toekomst in de ijskast met alles wat er gebeurt", laat een ingewijde weten.