ANP Jort Kelder: te weinig aandacht voor elkaar

ROTTERDAM - Aan het einde van 2016 roept Jort Kelder nogmaals op wat netter met elkaar om te gaan. “De wereld is tegenwoordig zo snel. Alles moet vlug-vlug en we hebben weinig aandacht voor elkaar”, zegt de ‘polderdandy’ in het AD.

Door ANP - 28-12-2016, 8:13 (Update 28-12-2016, 8:13)

Met zijn programma Hoe heurt het eigenlijk?, waarvan woensdagavond een speciale eindejaarsaflevering wordt uitgezonden op NPO 1, probeert Jort ‘met nostalgie dat vertragingseffect erin te krijgen’. “Daarom zie je nooit moderne dingen in beeld. Bij het draaien moeten alle mobiele telefoons worden ingeleverd. Dat geapp en gedoe zie je bij mij niet.”

Jorts programma heeft Nederland ook na zes seizoenen nog niet veel bijgebracht. “Ik denk wel dat het appelleert aan een gevoel dat mensen hebben. Een van de grootste ergernissen van Nederlanders is de toenemende onbeschoftheid, blijkt uit onderzoek.”