ANP Docu Heleen van Royen in première op IFFR

ROTTERDAM - De documentaire Het doet zo zeer van Heleen van Royen gaat tijdens het Internationaal Film Festival Rotterdam (IFFR) in première. De film die de schrijfster maakte over haar dementerende moeder wordt op zaterdag 28 januari voor het eerst vertoond.

Door ANP - 28-12-2016, 11:08 (Update 28-12-2016, 11:08)

Vanaf donderdag 23 februari is Het doet zo zeer te zien in de Nederlandse bioscopen, maakte distributeur Paradiso Filmed Entertainment woensdag bekend.

Heleen, die in haar achtertuin een mantelzorgwoning liet zetten, volgde haar moeder ruim een jaar. Heleen vertelde in augustus in Linda’s Zomerweek over de documentaire en liet toen ook de eerste beelden zien. Toen sprak ze de hoop uit dat de beelden ‘een mooie documentaire’ zouden worden.