ANP Hessel strikt Typhoon voor Ziggo Dome

AMSTERDAM - Hiphop-artiest Typhoon en singer-songwriter Gerson Main zijn volgend jaar special guests van Hessel en Tess in de Ziggo Dome.

Door ANP - 28-12-2016, 11:57 (Update 28-12-2016, 11:57)

Hessel, bekend als de Bruce Springsteen van Terschelling, viert met dochter Tess op 4 februari met een concert in de Amsterdamse popzaal zijn 10.000e optreden. De zanger stond eerder al in Vredenburg, Thialf, de Heineken Music Hall en Ahoy. Daarnaast doet hij vele optredens in zijn café de Groene Weide op Terschelling.

Typhoon is een bekende van vader en dochter Van der Kooij, sinds hij zijn album Lobi Da Basi gedeeltelijk in de Second Moon Studio van Hessel en Tess op Terschelling had opgenomen. Ook het debuutalbum van Gerson Main, finalist van De beste singer-songwriter, werd op het waddeneiland opgenomen.

De kaartverkoop van het jubileumconcert is reeds begonnen.