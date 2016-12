'Elton zingt bij uitvaart George Michael'

LONDEN - De kans is groot dat Elton John bij de uitvaart van George Michael gaat zingen. Dat hebben bronnen tegen de Daily Star gezegd. Tijdens de dienst zal hij de hit 'Don't let the sun go down on me' uit 1991 ten gehore brengen.

Door ANP - 28-12-2016, 17:31 (Update 28-12-2016, 17:31)

"Elton zal zingen zoals hij dat ook deed bij de dienst van prinses Diana in 1997", aldus een van de insiders. Volgens hen zal het de grootste uitvaartdienst zijn sinds die van de prinses. Elton John en George Michael konden het goed met elkaar vinden en waren beiden ook bevriend met Diana. Overigens is nog niet bekend wanneer de uitvaart wordt gehouden.