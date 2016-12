Paul Simon twittert over ex Carrie Fisher

LOS ANGELES - Paul Simon heeft zich voor het eerst uitgelaten over de dood van zijn ex-vrouw Carrie Fisher. Op Twitter schreef hij: "Gisteren was een verschrikkelijke dag. Carrie was een speciale en wonderschone vrouw. Het is gewoon te vroeg".

Door ANP - 28-12-2016, 17:58 (Update 28-12-2016, 17:58)

De zanger en actrice waren begin jaren tachtig kortstondig getrouwd. Na hun scheiding bleven ze elkaar nog regelmatig zien, maar gingen wel hun eigen weg. De Star Wars-ster overleed afgelopen dinsdag op zestigjarige leeftijd aan de gevolgen van een hartaanval.