ANP Zangeres Pink bevallen van tweede kind

LOS ANGELES - Pink en echtgenoot Carey Hart zijn de trotse ouders van hun tweede kind, zoontje Jameson Moon Hart. Dat meldt People nadat de zangeres een foto van de nieuwe telg publiceerde op Instagram.

Door ANP - 29-12-2016, 2:16 (Update 29-12-2016, 2:16)

De kleine Jameson is op maandag 26 december geboren en de Pink plaatste een foto op Instagram van het jochie en zijn vader. "Ik hou van mijn pappie", schreef de zangeres bij het kiekje.

In 2010 lieten Pink en Carey Hart dat ze de naam Jameson wel zagen zitten voor hun toekomstige zoon. "Mijn vader heet James, Carey en ik hebben beiden Ierse roots. En Carey's tweede naam is Jason", vertelde Pink destijds.

De 41-jarige voormalige motorcrosser Carey Hart en de 37-jarige zangeres Pink trouwden in 2006 met elkaar. In 2008 ging het stel een tijdje uit elkaar maar besloot na relatietherapie hun huwelijk een tweede kans te geven. In 2011 kregen ze hun eerste kind, dochter Willow.