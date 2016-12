Ryan Phillippe sluit nieuw huwelijk niet uit

LOS ANGELES - Ryan Phillippe geeft het huwelijk als instituut nog een kans. Dat vertelt de acteur in een interview met E! News.

Door ANP - 29-12-2016

Phillippe, die veel lof krijgt voor zijn rol in de Amerikaanse dramaserie Shooter, zegt dat er echter een probleem is: "Ik heb alleen op dit moment geen relatieplannen", aldus de 42-jarige Studio54-acteur. "Maar ik sta nog steeds open voor het huwelijk", vervolgt hij.

In 1999 trouwde Phillippe met actrice Reese Witherspoon. Ze leerden elkaar kennen op de set van de speelfilm Cruel Intentions. Samen hebben ze twee kinderen, dochter Ava (17) en zoon Deacon (13). Witherspoon en Phillippe zijn in 2007 van elkaar gescheiden, maar delen de voogdij van hun twee kinderen.

Daarnaast is Phillippe de vader van de 5-jarige Kai, een dochtertje die hij kreeg met actrice Alexis Knapp met wie hij in 2011 een paar maanden een relatie had.