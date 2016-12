'Brad Pitt heeft kinderen gezien met kerst'

ANP 'Brad Pitt heeft kinderen gezien met kerst'

LOS ANGELES - Brad Pitt heeft met de kerst wat tijd kunnen doorbrengen met zijn kinderen. Dat meldt Us Weekly op basis van bronnen.

Door ANP - 29-12-2016, 4:32 (Update 29-12-2016, 4:32)

Ondanks de vechtscheiding met Angelina Jolie en de strijd tussen de twee voormalige lovers over de voogdij van hun zes kinderen, mocht Pitt kerstcadeaus overhandigen aan zijn kroost. "Brad heeft de kinderen gezien met de kerst om cadeaus te geven", aldus een ingewijde.

Een andere bron vertelt aan Us Weekly dat het Jolie was die de bijeenkomst had georganiseerd en dat hun gezinstherapeut hierbij aanwezig was. "Brad gaf de kinderen presentjes en het ging allemaal heel gemoedelijk", vertelt een bron.

Pitt (53) had onlangs nog kritiek op Jolie (41) omdat de actrice de privacy van hun kinderen in gevaar zou brengen door alle juridische documenten te openbaren. Op 21 december vroeg Pitt de rechter de zaak verder achter gesloten deuren te vervolgen, omwille van de kinderen. Jolie's advocaat noemt het verzoek van Pitt een truc om zijn client in een kwaad daglicht te zetten.